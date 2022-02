Geen neutbon in Tullepetaonestad dit jaar: ‘Zou een te groot risico worden’

Leutpen­ning in het Kielegat fors duurder: biertje kost voor het eerst drie euro

BREDA - Mocht carnaval dit jaar toch ‘gewoon’ door kunnen gaan in het Kielegat, dan kunnen het wel eens dure dagen worden. De prijs van de leutpenning is namelijk vastgesteld op drie euro. Dat is 30 cent meer dan tijdens carnaval in 2020.

9 februari