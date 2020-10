‘Geen Nederlandse onderzoeken’ naar strafbare feiten Orde der Transformanten

Nederland­se sektelei­der opgepakt vlak over Duitse grens na melding over ‘vasthouden’ vrouw

21 oktober Een 58-jarige Nederlander die zich profeet noemt, is opgepakt in een voormalig klooster in de buurt van het Duitse Goch. Dat gebeurde na een inval omdat er mogelijk mensen tegen hun wil werden vastgehouden en ook wapens opgeslagen zouden liggen. In het pand is volgens het Openbaar Ministerie (OM) de Orde der Transformanten gevestigd.