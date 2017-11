Geen migrantenhotel maar fysio naar Bergrand in Roosendaal

ROOSENDAAL - De vergunningaanvraag voor een migrantenhotel aan de Bergrand in Roosendaal is door Atik uitzendbureau ingetrokken. In het kantoorpand komen geen uitzendkrachten van het bedrijf te wonen. In plaats daarvan gaat fysiotherapeut Van Broekhoven zich vestigen in de ene helft van het gebouw. De andere helft heeft Atik ingericht als kantoor voor zichzelf.

Het bedrijf wil voor de arbeidsmigranten een nieuw onderkomen bouwen aan de Gastelseweg. Wethouder Toine Theunis is blij met de nieuwe invulling van het pand aan de Bergrand. ,,We hebben geluisterd naar de geluiden uit de buurt en gekeken hoe we deze huisvesting konden voorkomen. De Gastelseweg is er naar mijn idee een goede locatie. Voorwaarde was natuurlijk wel dat de vergunningaanvraag zou worden ingetrokken.''

Bijkomend effect is volgens de wethouder dat de fysiotherapeut zich vestigt pal naast het gezondheidscentrum. Volgend jaar openen daar huisartsen, een psycholoog en een bewegingstherapeut de deuren. Theunis neemt in dit verband zelfs het woord zorgboulevard in de mond.