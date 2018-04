Geen massale staking leraren in West-Brabant, ongeveer de helft geeft vrijdag toch les

stakingWEST-BRABANT - Lang niet alle basisscholen in West-Brabant sluiten vrijdag 13 april de deuren. Ongeveer de helft van de juffen en meesters staakt voor een lagere werkdruk en meer salaris. In Bergen op Zoom wordt deze dag een demonstratie op de Grote Markt gehouden. Maar er zijn ook scholen die komende vrijdag juist aangrijpen om open dag te houden.

Klimroos

Bij openbare basisschool De Klimroos in Roosendaal zetten ze de deuren vrijdag wagenwijd open. ,,Ook wij maken ons nog steeds grote zorgen over de toekomst van het basisonderwijs. We hebben heel hard nieuwe collega's nodig. We hebben als team bedacht dat we toekomstige docenten graag ons werk willen laten zien, vandaar ons besluit niet thuis te gaan zitten, maar juist naar school te komen om open huis te houden. Niet alleen ouders, ook anderen zijn welkom. We hebben inmiddels vijf aanmeldingen binnen van mensen die er serieus over nadenken het onderwijs in te gaan. Mooi toch!", aldus Klimroos-directeur Ron van Meel. Volgens hem draait de school het gewone lesprogramma. ,,Daarnaast is er in de aula ruimte voor discussie."

Demonstratie

In Bergen op Zoom zijn vrijdag vanaf 10.00 uur heel wat meesters en juffen op de Grote Markt te vinden voor een demonstratie. De actie is opgezet door basisschool Lodijke dat een oproep heeft gestuurd aan alle collega's in de Markiezenstad om met vlaggen en spandoeken naar het centrum te komen.

Volgens Serge Rink van groep 7 van Lodijke doen 22 van de 27 leerkrachten van zijn basisschool mee. Hij hoopt dat vele collega's van andere scholen in het primair onderwijs zich aansluiten. ,,Je kunt natuurlijk tijdens deze actiedag thuis zitten, maar daarmee kweek je geen goodwill bij de ouders. We willen een krachtig en blijvend signaal afgeven richting Den Haag. We verwachten dat ongeveer 200 leerkrachten aanwezig zijn."

Lodijke neemt het initiatief tot de demonstratie omdat andere plekken waar (in de buurt) bijeenkomsten worden gehouden Sittard en Eindhoven zijn. ,,Dan ben je de hele dag op pad. We willen ook vanuit onze regio ons geluid laten horen. Als je niets onderneemt, dan blijft het los zand."

Gewoon les

Lodijke is vrijdag overigens gewoon open. Een klein deel van de docenten geeft les. Dat geldt voor de meerdere scholen. ,,Leraren kiezen zelf of ze vrijdag werken of niet. Tijdens de twee vorige stakingen zag je dat de meeste scholen dicht bleven, maar nu zie je een verschuiving", vertelt Jos Krebbekx namens de Stichting Borgesius. Zes van de vijftien scholen die onder deze stichting vallen, blijven vrijdag dicht. ,,Je merkt het aan de discussie op scholen; de massale wil om te blijven staken ebt weg. Dat komt vooral doordat er al een aantal toezeggingen door het Rijk zijn gedaan. Er is meer geld beschikbaar gekomen voor het onderwijs", stelt Krebbekx.

Wel dicht

Bij Stichting De Waarden (vooral actief in de gemeente Moerdijk) is er nog geen sprake van stakingsmoeheid. Alle scholen die onder De Waarden vallen, zijn vrijdag dicht. De meeste scholen in Etten-Leur vallen onder het bestuur van SKPOEL, twee van de zeven scholen houden de deuren dicht.

Het schoolbestuur van Stichting Markant Onderwijs uit Breda laat weten dat het geen zin heeft de kinderen vrijdag naar school te laten komen, aangezien de actiebereidheid hier hoog is. ,,Daarom hebben we besloten de scholen dicht te houden."