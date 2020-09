Geen loting en geen rij voor De Kring: doek valt voor Priense Swaree

Dat is een hard gelag voor het carnaval in Tullepetaonestad, want het Priense Swaree is een van de absolute publieksfavorieten van het Roosendaalse leutfeest. Alleen al het bemachtigen van kaartjes voor de middag- of avondvoorstelling is iets om te vieren. Jarenlang lagen mensen in slaapzakken in De Biggelaar om er op tijd bij te zijn. Sinds 2018 wordt (het aankooprecht op) de kaartjes verloot en staan de Tullepetaonen medio januari in carnavalskledij in lange rijen voor schouwburg De Kring, om een lootje dáárvoor te scoren.