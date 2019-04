Geen kermis meer, Gastelse wielerronde keert terug naar oud parcours

Hoge nood in Oudenbosch? Dan kun je naar het gemeente­huis

15:18 OUDENBOSCH - Openbare toiletten zijn er niet, maar wie toch nodig moet tijdens een bezoek aan Oudenbosch, is voor de kleine of grote boodschap welkom in het gemeentehuis. Het college heeft na vragen van Progressief Halderberge besloten het gebouw aan te melden bij het HogeNood-netwerk.