Geen kermis maar toch een reuzenrad in Roosendaal, hoe zit dat?

Gezocht: een nieuwe Prins of Prinses én een Grootste Boer of Boerin voor carnaval in Heerle

10:00 HEERLE - Of en hoe het feest straks gevierd moet gaan worden is nog niet helemaal duidelijk, maar Stichting Kindercarnaval Heerle is in ieder geval hard op zoek naar een nieuwe Prins of Prinses voor komend carnaval. Daarnaast is er ook een vacature voor een nieuwe Grootste Boer of Boerin.