Geen inbraken meer in Roosendaalse loods met bananenpulp, mysterie blijft

Ozb-ta­rief daalt fors, maar wo­ning-eigenaar betaalt toch iets meer

ROOSENDAAL - Het klinkt best leuk: het tarief van de onroerendezaakbelasting voor woningen gaat volgend jaar in de gemeente Roosendaal met 5,9 procent omlaag. Maar daar staat een gemiddelde waardestijging van woningen 7,8 procent in Roosendaal tegenover.

9 november