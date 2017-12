Geen heliumballonnen meer de lucht in bij carnaval Roosendaal: 'Willen goede voorbeeld geven'

Milieuclubs kraken vergunning mestfabriek Roosendaal

29 december ROOSENDAAL - Bij de vergunning voor een biomineralenfabriek in Roosendaal is met de belangen van de natuur onvoldoende rekening gehouden. De uitstoot van ammoniak wordt zo groot dat de gevolgen tot in Duitsland merkbaar zijn. Dat vinden de milieuclubs die een gezamenlijk beroep hebben ingediend bij de rechtbank tegen de vergunning die de gemeente begin november verleende.