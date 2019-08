Geen Heineken, maar 'hobbybier’ op Speciaalbierfestival Hoeven

HOEVEN - Maar liefst zestig soorten bier van twaalf verschillende brouwers waren zaterdag te proeven tijdens de tweede editie van het bierfestival in Centrum Bovendonk in Hoeven. West-Brabantse brouwers stonden centraal. ,,We serveren geen bier van Heineken, maar bier van hobbybrouwers wiens hobby uit de hand is gelopen”, vertelt Wim Hofstede van Centrum Bovendonk.

Brouwerij Roodbaard uit Steenbergen en Big Belly en De Manskerel uit Breda waren onder andere aanwezig. Bij binnenkomst konden de bezoekers voor 12,50 euro een startpakket met glas aanschaffen. De eerste editie was vorig jaar een succes. Daar kwamen zo’n 1400 bezoekers op af. Dit jaar schat Hofstede het bezoekersaantal op zo’n 1700 bierliefhebbers. ,,Het is in ieder geval beter uit te houden dan vorig jaar, toen het ontzettend heet was. Met 34 graden zag je de mensen de schaduwlijn die over de binnentuin trok volgen. Nu is het weer perfect voor een lekker glas bier”, vertelt hij.

Speciaal bier is ongekend populair en er zijn dan ook veel evenementen die zich specifiek op bier richten. Toch weet het festival in Hoeven zich te onderscheiden. ,,De locatie is heel belangrijk, dit vind je niet overal. Een grote sporthal is misschien handig, maar het geeft niet veel sfeer. Het is niet per se perfect georganiseerd, maar je vindt hier wel echte Brabantse gezelligheid. Ook is het hier toegankelijk. We vragen geen hoge festivalprijzen voor een frietje. En er is voor de kinderen wat te doen. Daarnaast verkopen we ook gewoon frisdrank en wijn.”

Quote Het is niet per se perfect georgani­seerd, maar je vindt hier wel echte Brabantse gezellig­heid Wim Hofstede

Extreme hitte

Voor de kinderen zorgde het Oranjecomité voor een springkussen. Het plan was om bij extreme hitte badjes op het terrein te plaatsen om voor verkoeling te zorgen. Dat werd er in verband met het lekkere weer maar eentje. Tim de Krom uit Kruisland noemt zichzelf een echte bierliefhebber. ,,Hobbymatig, hoor”, zegt hij lachend. ,,Met een groep vrienden gaan we vaak naar dit soort festivals. Hier was ik nog nooit geweest. Ze hebben minder soorten biert dan op andere festivals, maar de sfeer is hier een stuk beter.”

Hij heeft zijn brochure, waar je je geproefde bier kunt bijhouden en beoordelen, klaar om in te vullen. Hoeveel hij er van plan is te proeven? ,,Niet al te veel”, zegt hij. Omdat hij met de auto is? ,,Nee. Mijn vriendin kan bevallen”, vertelt hij. ,,De kans is heel klein, want het is nog twee weken te vroeg. Maar het kan toch gebeuren en dan wil ik natuurlijk niet laveloos zijn. Het zijn kleine proefglaasjes, dus misschien probeer ik er een stuk of acht. Nu moet ik helemaal mijn best doen om de beste eruit te zoeken.”