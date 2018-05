Geen grote wedstrijden meer op atletiekbaan vol scheuren

Het bestuur van de Oudenbossche atletiekclub denkt dat de aanleg van de rondweg debet is aan de problemen. De baan ligt pal naast de Oudenbossche Koepelbaan, eind 2016 in gebruik genomen. Volgens bestuurslid Jan Schijvenaars van de Stichting Atletiek Accommodatie Halderberge is bij de werkzaamheden de afvoer van het grondwater naar de retentievijvers aan de overzijde van de weg maandenlang geblokkeerd geweest. ,,Draineren helpt dan niet, het grondwater drukt omhoog met scheurvorming als gevolg.''

Aanvankelijk ontstonden de spleten in het kunststof in de bocht van de 400-meter baan dichtbij de weg. Een inspectierondje over de baan leert Schijvenaars en ook AVO-secretaris John Snepvangers dat de rechte stukken inmiddels ook scheuren vertonen. ,,Tien jaar geleden zijn we van grasbaan overgegaan op kunststof. Twee keer per jaar zijn er baaninspecties. In het voorjaar 2015 was alles in orde, eind november van dat jaar kwam de eerste scheurvorming in de rapportage voor.''

Schijvenaars kan het niet hard maken, maar de kapotte persleiding aan de Vaartweg nabij het sportpark en de afgesloten overstort richting open water hebben niet bijgedragen aan een betere waterhuishouding van Albano. ,,We hebben er wegenbouwer Dura Vermeer, die de rondweg aanlegde, in een pril stadium op aangesproken. Die heeft een eerste, provisorische reparatie aan de toplaag betaald, maar nu de schade groter wordt, verwijst het bedrijf naar haar verzekeraar. Die hebben tientallen foto's van de baan gemaakt, maar wijzen vooralsnog alle claims af.''

Om uit de patstelling te raken hebben stichting en atletiekclub de gemeente Halderberge formeel aansprakelijk gesteld. Maar liever wil de club het complex terug in handen geven van de gemeente. Wethouder Jan Paantjens zette de voorbije bestuursperiode een traject van harmonisatie sportaccommodaties in. Zijn opvolger zal dat voortzetten en in september neemt de raad hier een besluit over. ,,AVO'83 heeft in de buitensportaccommodaties een aparte status. Zij hebben stevig geïnvesteerd in het nieuwe complex en lopen nu mogelijk tegen onvoorziene kosten aan. Het ligt voor de hand dat we de club daarin zo goed mogelijk begeleiden.''