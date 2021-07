Geen groots feest, maar de jarige Roselaar trakteert wél op een foto-expo en helpt een goed doel

SERIE 50 JAAR ROSELAAR 165 kilometer tompoucen, 875.000 rookwor­sten en 600.000 bonbons: dit is De Roselaar in cijfers

29 juli ROOSENDAAL - Hoeveel rookworsten verkocht de Hema sinds de opening in De Roselaar 50 jaar geleden? En hoeveel tompoucen? Wat is eigenlijk het duurste product dat er in het Roosendaalse winkelcentrum te koop is? En wat het goedkoopste? Dit is De Roselaar in cijfers.