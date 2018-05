Geen extra parkeerplaatsen bij Roosendaalse moskee

Vrijdagmiddaggebed

Lok reageert op vragen van de VLP-fractie. Volgens deze partij is het de hoogste tijd dat de parkeerproblemen bij de moskee worden aangepakt. ,,Vooral tijdens het vrijdagmiddaggebed heeft de moskee niet te klagen over het aantal bezoekers. Met het moskeebestuur zijn twee jaar geleden al afspraken gemaakt over onder meer de inzet van verkeersregelaars, buurtpreventieteam en politie om de verkeersveiligheid in de gaten te houden. Maar we krijgen nog steeds vragen van omwonenden over de parkeerproblemen. Vandaar ons verzoek om op permanente basis extra plaatsen aan de Schneiderlaan te maken. Bijkomend voordeel is dat deze vakken ook kunnen worden gebruikt door bezoekers van de sportvoorzieningen aan de Zundertseweg", aldus VLP'ers Arwen van Gestel en Jos Heeren in een brief aan het Roosendaalse college van B en W.