Geen extra opvang asielzoekers in Rucphen, gemeente heeft nu al woningen tekort voor statushouders

West-Brabantse gemeenten zien noodzaak extra opvang in: ‘Je kunt niet zeggen: wij doen niet mee’

27 augustus BREDA - West-Brabantse gemeenten onderschrijven de noodzaak om zo snel mogelijk voor extra opvang van asielzoekers te zorgen. Hoe die opvang in deze regio vorm gaat krijgen, is op dit moment niet bekend. In ieder geval zoeken de gemeenten hiervoor de samenwerking op.