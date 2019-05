Geen Europese titel voor de Leeuwinnen met Zera als reserve

Nadat de Leeuwinnen eerder in de voorrondes van Duitsland wonnen, waren de oosterburen in de finale wderom tegenstander. Na twee keer 45 minuten stond een gelijkspel 1-1 op het scorebord. Penalties moesten de beslissing brengen. Daarin trapten de Duitsers er eentje meer in dan Oranje. Tranen van verdriet bij de Nederlandse meisjes, waar Zera troost bood aan het teamgenotes uitgeteld op het veld. ,,Enorm balen dit, maar later beseffen we dat we trots mogen zijn op onze prestatie en op elkaar‘’, aldus Zera vanuit Bulgarije.