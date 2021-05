Geen echt bezoek aan het historische Mastboomhuis, wél mooie verhalen en gastvrijheid

OUD GASTEL - Te eten is er niets. Wel worden de deelnemers aan de historisch culinaire wandeling door Oud Gastel bij het Mastboomhuis gastvrij onthaald met mooie verhalen over de eetcultuur in de patriciërsfamilie. De gidsen Brigitte en Helene nemen hun gasten mee naar de keuken van Henri Mastboom, de laatste bewoner van het markante huis aan de Dorpsstraat. In woord en beeld.

Een daadwerkelijk bezoek zit er vanwege de coronabeperkingen niet in. Charlotte Mulders uit Heijningen kent de verhalen van de laatste Mastboom. ,,Een heel apart mannetje.” Mulders is een van de ruim tweehonderd deelnemers aan het over twee dagen verspreide evenement. Ze doet de 7,3 lange wandeling met haar zussen Marly uit Kruisland en Merel uit Breda.

,,We zijn uitgezworven maar onze wortels liggen in Gastel. Dit is een leuke invulling van onze zussendag.” De gastvrouwen van het Mastboomhuis vertellen over het inmaken van groente en fruit in weckpotten, over het drogen van appeltjes en over de flessen wijn die de familie zelf bottelde. De vooraanstaande familie Mastboom leverde Gastel burgemeesters, brouwers en priesters. Gegeten werd er in de salon. Uiteraard werden de maaltijden opgediend door een dienstbode.

Ingebouwde schoenenschraper

Maar ondanks het rijke servies en alle weelde was het eten vaak karig, wordt er uitgelegd. ,,Ze waren zuinig voor zichzelf en voor anderen.” Brigitte Sebregts van dorpscafé Onder de Toren heeft juist wel alles uit de kast gehaald. De deelnemers gaan op pad met tomatensoep en bij terugkeer wacht hen saté in de binnentuin en als besluit verse aardbeien. Onderweg zijn er nog vijf andere culinaire stops. Op de door de plaatselijke heemkundekring samengestelde wandeling worden alle bezienswaardigheden van het dorp uitgelicht. Zoals een ingebouwde schoenenschraper in een gevel, handig in de tijd dat de Dorpsstraat nog onverhard was.

Ook voor Brigitte Sebregts was het als geboren Gastelse een onbekend fenomeen. ,,Er gaat een wereld voor je open.” Sebregts is vooral blij met alle enthousiaste reacties op de op last van de overheid met een week uitgestelde proeverij. Pas na de laatste versoepelingen ging het licht op groen. ,,Dit is goed voor de verbinding in het dorp.”