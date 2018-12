Geen derde supermarkt bij Tolbergcentrum na bezwaren op plan opknapbeurt

Tolbergcentrum herbergt al een Albert Heijn en een Plus. Plus Vastgoed wil dat het daar bij blijft. In de originele plannen bestond de mogelijkheid voor een derde super nog wel. Gert-Jan Veldkamp van WP Retail Invest, eigenaar van Tolbergcentrum: ,,Die hebben we er op basis van die zienswijzen nu definitief uitgehaald.‘’ Peter-Jan van Gurp (bestuurslid van de winkeliersvereniging én eigenaar van de Plus supermarkt) bevestigt dat, maar meer wil hij daar niet over kwijt. ,,We willen alleen snel een modern winkelcentrum.‘’

Andere partijen maakten bezwaar, omdat ze ondanks dat er extra parkeerplekken worden aangelegd er toch te weinig plek zou zijn. Volgens Veldkamp blijkt uit onderzoek dat dat allemaal wel meevalt. ,,We blijven in de nieuwe situatie qua parkeerdruk onder de grens die nodig is voor uitbreiding.‘’

Vertraging

Die bezwaren en de afhandeling daarvan zorgen echter wel dat de renovatie van het winkelcentrum vertraging oploopt. Had Veldkamp aanvankelijk nog de hoop begin 2019 te kunnen beginnen, nu wordt dat de tweede helft van het jaar. ,,We zijn daar meer tijd aan kwijt geweest dan we wilden.‘’ Die zienswijzen werden van de zomer ingediend, WP Retail Invest had de maanden daarop nodig om hierover met de betrokken partijen in gesprek te gaan en het plan aan te passen.

Nu is het wachten op de gemeenteraad. Die moet het gewijzigde bestemmingsplan nog goedkeuren. Veldkamp hoopte eigenlijk in juni groen licht van de raad te kunnen krijgen. Dat wordt volgend jaar. Veldkamp: ,,Daarna kunnen we pas het bouwplan uitwerken en kunnen we een omgevingsvergunning aanvragen.‘’

Plan

Vorig jaar kondigde Veldkamp samen met de gemeente Roosendaal een grootschalige renovatie en uitbreiding van het winkelcomplex in Tolberg aan. In dat plan wordt er ter hoogte van de Albert Heijn een nieuw gebouw met extra winkelruimte weggezet, met daarbovenop een nieuwe gymzaal. De oude gymzaal maakt plaats voor een nieuw gebouw met plek voor nog meer winkels.