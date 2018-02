Geen centrum voor minima aan Voorstraat, maar woningen

ROOSENDAAL - Op het terrein van het schoolgebouw aan de Voorstraat in Roosendaal komen woningen. Dat zegt wethouder Toine Theunis. Dat gebouw komt na de zomer leeg te staan. Nu is het nog tijdelijk in gebruik door De Fakkel, school voor speciaal onderwijs. Die zit daar tot de nieuwbouw aan de Van Goghlaan klaar is.

Volgens Theunis is het gebouw in optie al verkocht. Meer wil hij daar nog niet over kwijt. ,,Daar is het nog te vroeg voor.'' Wel zegt hij dat het niet de bedoeling is dat de voormalige school straks tegen de vlakte gaat. Volgens Theunis zijn er serieuze plannen om in het bestaande gebouw woningen te realiseren, mogelijk voor senioren. ,,Net zoiets als wat er nu met de oude lts gebeurt.''

Zelfredzaamheidscentrum

Daarmee reageert Theunis op de plannen van Annemarie Zijlstra van de stichting We All Care 4 You, een club van vijftien vrijwilligers die zich hard maakt voor de Roosendaalse minima. Zij heeft een plan opgesteld voor een zogeheten 'zelfredzaamheidscentrum' aan de Voorstraat; één centrale plek waar Roosendaalse minima terecht kunnen voor hulp. Zijlstra: ,,Waar we deze mensen kunnen helpen en waar we kunnen voorkomen dat deze mensen uitgesloten en geïsoleerd raken.''

Stichting We All Care 4 You (opgericht door Zijlstra in 2016) had gehoopt ook andere verenigingen en organisaties daar onder te kunnen brengen, zoals bijvoorbeeld de voedselbank. Zijlstra schrijft in haar plan dat er daar wat haar betreft ook plek is voor de verenigingen uit Mariadal en de toneelclubs uit het Essent-gebouw. Die moeten hun plek verlaten vanwege de herontwikkeling van hun panden.

'Geen pandjes claimen'

Dat gaat niet gebeuren, zegt Theunis. ,,De locatie-Voorstraat stond al langer op de lijst om te verkopen. En aan de andere kant is er nog genoeg leegstand in andere gemeenschappelijke panden: het cultuurhuis (voorheen De Suite, CH) staat voor de helft leeg, in de Pius X-school aan de Edisonstraat is nog volop plek. Laten we eerst die gebouwen vullen.''