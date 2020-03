Geen bezoek? Zo houden verzorgingstehuizen het leuk voor de ouderen

Wie wil er een huis kopen in de Korona?

21 maart Wie durft er vandaag de dag nog een huis te kopen? Of nog veel gekker: wie durft er een huis te kopen in de Korona?! John Linders kan smakelijk lachen om de vraag. De inwoner van Sint Willebrord is wel gewend aan grappen over zijn straatnaam. ,,Vroeger ging het altijd over het bier, nu wordt natuurlijk steeds de link gelegd met dat vreselijke virus.”