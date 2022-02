Geen bewijs voor misbruik medische gegevens in roman: vrijspraak voor ex-secretaresse Bravis

De betrokken patiënte, die zich enorm gedupeerd voelt door de roman, is de ex-vrouw van de auteur. De twee belandden na hun huwelijk in een moordende vechtscheiding. De man verwerkte zijn ‘memoires’ in een thriller. Dat boek verscheen in 2018 onder de titel HEXIT. In de roman figureert een vrouw die zomaar zijn voorgaande partner zou kunnen zijn. De flaptekst spreekt over ,,een meedogenloze ex-vrouw die nergens voor terugdeinst.”