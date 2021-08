Geen bewijs bij steekpartij Roosendaal: vrouw vrijgesproken na eis van 3 jaar

De man kwam daarna echter met een verhaal dat hij was gestruikeld en in een messenblok was gevallen. Dat geloofde niemand, waarop hij besloot aan te sluiten bij het verhaal van zijn partner. Hij wilde ook helemaal niet dat zijn vriendin de bak in moest en vertelde dat ze per ongeluk stak.



Ze zou bij een ruzie naar hem hebben gewezen met het mes, terwijl hij uien stond te snijden aan het aanrecht. Toen zij hem daarbij per ongeluk raakte, zou de man zijn geschrokken en met een schrikbeweging zijn rug in het mes hebben geduwd.



Justitie geloofde dat ook al niet en kwam met de hoge strafeis. Volgens de rechtbank is er echter geen enkel bewijs dat de vrouw bewust had gestoken. ,,Er is geen informatie in het dossier waaruit afgeleid zou kunnen worden dat er bewust en met kracht gestoken is. (…) De rechtbank zal haar dan ook van dit feit vrijspreken.’’