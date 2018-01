'Geen Berlijnse Muur door onze stad', Roosendaal tegen plannen ProRail voor geluidsschermen in centrum

Carnavalsgroep de Fatsisters uit Kruisland stopt ermee: 'Je moet stoppen op je hoogtepunt'

16 januari KRUISLAND - Vergeleken bij een vergadering van de Fatsisters in Kruisland is een kippenhok een oase van rust. Ideeën, meningen of gewoon de laatste dorpsnieuwtjes: het komt allemaal op tafel. En dat maal zeventien met de nodige hilariteit. Ga er maar aanstaan als notulist. ,,Ik zie er niet voor niets zo oud uit'', verzucht Lia Hack, die die ondankbare taak heeft.