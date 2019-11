Geen belangstelling voor co-creatie zonnewei Gienderwijte bij Nispen

Veldkapel

De bestaande waterplas (zandwinput) wordt uitgebreid en de akkergronden worden kruiden- en faunarijke graslanden. De huidige veldkapel aan de Kerkweg is de plek waar informatie is te vinden over het project en de streek en is een rust- en oplaadpunt voor fietsers.​

Vlietpark

Het plan in Nispen valt buiten de 75 hectare zonneparken die in de gemeente Roosendaal gerealiseerd mogen worden. In een update over de aanleg van diverse zonneparken in de gemeente meldt het college van B en W aan de gemeenteraad dat er ook een zonneweide komt, direct onder windmolenpark Vlietpark. De gemeente bekijkt nog of het voor dit plan nodig is co-creatie (inspraak) op te starten .