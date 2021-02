Geen behoefte volgens gemeente: ‘De Sapling trekt aanvraag voor nieuwe school in’

Nieuw onderwijssysteem

Met De Sapling wilde Neurostof een compleet nieuwe vorm van onderwijs in Roosendaal introduceren. Bij de Sapling was het de bedoeling dat leerlingen onderwijs zouden volgen zonder leraar. Kinderen zouden zo veel mogelijk thuis studeren.

Waar de school moest komen, was nog niet bekend. Eerst moest duidelijk worden of ouders wel op een dergelijke nieuwe vorm van onderwijs zitten te wachten. Dan is vervolgens de minister aan zet. Als ook die groen licht had gegeven, had de school in 2022 de deuren kunnen openen. Dat lijkt dus voorlopig van de baan.