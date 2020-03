‘Geen bedrijven op Airparc Seppe die niks met vliegerij van doen hebben’

Schrikkel­dag: ‘Na vier jaar wachten is het weer tijd voor een feestje’

29 februari Het blijft bijzonder: eens in de vier jaar heeft februari een 29e dag. Voor de mensen die deze dag geboren zijn of gekozen hebben als trouwdatum is het vandaag eindelijk weer tijd voor een feestje. We vroegen onze lezers hoe ze deze schrikkeldag ervaren. ,,Ik kreeg vroeger maar eens in de vier jaar cadeaus.”