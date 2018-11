Geen ‘bedenkingen’ tegen migrantenhotel Gastelseweg

Muziekshow voor mantelzor­gers Roosendaal en Rucphen

12 november ROOSENDAAL - Een muziekbeleving in de vorm van een theatershow, cadeau gedaan door de gemeenten Roosendaal en Rucphen. Alle mantelzorgers uit die gemeenten zijn op maandag 10 december vanaf 19.30 uur welkom in theater De Kring in Roosendaal om te genieten van de show Back to The Feeling.