Geen animo voor stationsgebouw in Roosendaal, verbouwingskosten lijken struikelblok

Sinds het afketsen van de plannen om er een danscentrum in te realiseren meer dan een half jaar geleden blijft het stil rond het gebouw. Woordvoerster Inge Rijgersberg van Nationale Spoorwegen: ,,Er heeft zich sindsdien niemand meer interesse bij ons gemeld.''

Kosten

Mogelijke verklaring voor het uitblijven van die belangstelling is volgens haar de flinke verbouwing die nodig is om het monumentale gebouw een tweede leven te kunnen geven. Dat vraagt volgens haar een enorme investering, een exact bedrag kan ze daarbij echter niet melden. Bij de presentatie van de plannen voor het danscentrum werd eerder nog gesproken over zo'n anderhalf miljoen euro.

'Niet reëel'

Rijgersberg: ,,Die hoge kosten maakt dat het niet een van de meest makkelijke gebouwen is om iets in te beginnen. We blijven wel naar een huurder zoeken, maar we realiseren ons dat het niet reëel is dat die op korte termijn gevonden wordt.''

Rijgersberg zegt dat de NS in principe geen voorkeur heeft voor wat er uiteindelijk in het gebouw moet komen. ,,We gaan daarbij hoe dan ook altijd in gesprek met de gemeente Roosendaal. Het moet wel iets zijn waar het pand zich ook voor kan lenen.''

Danscentrum

Groot was de blijdschap nog in maart 2016. Toen maakte Rob van der Geijn van Dansplein bekend met Nationale Spoorwegen (eigenaar van het gebouw, CH) tot een akkoord te zijn gekomen over de vestiging van een danscentrum in het station. De linkervleugel zo volledig in oude luister worden hersteld. Dat zou een enorme klus worden, door de jaren heen zijn er verschillende kleinere ruimtes in het pand aangebracht.