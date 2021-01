Geen al te hoge eisen aan nieuwe Geerhoek in Wouw

Twijfel

Hoewel wethouder Inge Raaijmakers deze week haar twijfel uitsprak over de gewenste verhuizing in 2021, houdt Van Steekelenburg daar toch aan vast. ,,Veel hoeft er aan het Univé-kantoor te gebeuren.” Uit zijn hoofd zegt Van Steekelenburg dat de Geerhoek in of rond 1970 is gebouwd en dat het naastgelegen kantoor van eerst de Rabobank en later Univé er eind jaren '80 is gekomen.