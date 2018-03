Gedupeerden kluiskraak Oudenbosch mobiliseren zich

Gisteravond hadden negen medegedupeerden van de kluisjesroof, afgelopen weekend bij de Rabobank in Oudenbosch, gereageerd. “Wij moeten nu aantonen wat er in onze kluisjes zat. Maar ik vind dat de bank maar moet aantonen dat onze kluisjes zijn opengebroken en dat de inhoud weg is. Zijn er inbraaksporen? Zijn er camerabeelden? Ik wil weten wat onze rechten zijn. Iemand moet ons daarbij helpen. Als we met velen zijn, kunnen we naar een advocaat stappen.” Ze heeft briefjes met de oproep opgehangen bij de plaatselijke Albert Heijn en bij de Rabobank zelf.

In shock

De vrouw kreeg dinsdagavond een telefoontje van een Rabomedewerker dat haar kluisje was leeggeroofd. “Ik was in shock. Dacht eerst dat het om een grap ging. Toen ik de berichten in de media las, geloofde ik het pas echt.” In het kluisje dat officieel van haar moeder is, zaten geld en sieraden. Om hoeveel het gaat wil ze niet zeggen. “Het gaat niet alleen om de materiële schade die we hebben geleden, maar ook om de immateriële schade.”