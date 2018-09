Gedupeerde kluisjesroof trekt alle registers open: 'Ik eis hogere vergoeding sieraden'

OUDENBOSCH/HOEVEN - Drie dagen na de kluisjesroof bij de Rabobank Oudenbosch kreeg Claus Jansen (65) te horen dat ook zijn safeloket was gekraakt. Toen hij een paar weken later mocht komen kijken, lag er in de lade enkel nog een stofdoekje en plastic zakje met klein zilverwerk. De resterende veertig sieraden waren foetsie.

Een half jaar later, vijf kantoorgesprekken en vele telefoontjes verder is Jansen woedend op de bank. Hij krijgt namelijk niet de vervangingswaarde maar de veel lager geschatte dagwaarde van de gouden armbanden en andere sieraden uitgekeerd. ,,Dat hoort niet zo. De bank spreekt van dagwaarde in plaats van nieuwwaarde. Over de vervangingswaarde wordt met geen woord gerept. Ik eis dat die vergoeding er wel afkomt, want ik wil kunnen vervangen wat is weggenomen.''

Tot dusverre hield de Hoevenaar, die zich vaker vastbijt in juridische kwesties met de overheid, gedeisd. Nu de bank hem wil afschepen met een schijntje, trekt Jansen alle registers open. ,,Rabo doet het voorkomen alsof alles soepeltjes verloopt. Ik doe mijn verhaal omdat er waarschijnlijk meer lotgenoten zijn, die hetzelfde meemaken.''

Compliment

Na een erfenis liet Jansen ruim een jaar voor de roof bij juwelier Peter Groeneveld in Oudenbosch, nota bene buurman van de Rabobank, een nieuw sieraad maken en leverde er oud goud in. ,,Hij bood me aan alle sieraden te beschrijven en te taxeren. Ik kreeg alles zwart op wit van wat genoemd werd een taxatie rapport op basis van vervanging. Blij dat toen gedaan te hebben, zodat ik na de roof aannemelijk kon maken wat de waarde van onze bezittingen in de kluis was. Bij het eerste gesprek kreeg ik nog een compliment van Rabo-directeur Staes: meneer Jansen, u heeft het goed voor elkaar, alles uitermate goed gedocumenteerd.''

Quote Ik kreeg alles zwart op wit van wat genoemd werd een taxatie rapport op basis van vervanging Claus Jansen, gedupeerde

De Hoevenaar is zich deze week echter rot geschrokken van waar de taxateur van de Rabobank mee op de proppen is gekomen. ,,Groeneveld bepaalde de vervangingswaarde van een massief gouden armband met diamanten op 7.900 euro. Maar ik heb nu te horen gekregen dat een dagwaarde van 5.500 euro wordt vergoed. Een tricolor gouden armband 4.950 euro, ik krijg maar 2.250 euro. En zo gaat dat met al mijn sieraden.’’

Onderverzekerd

Het steekt Jansen dat zijn juwelier nauwgezet alle sieraden in handen heeft gehad, gewogen, gemeten en beschreven. ,,Groeneveld heeft daar geen enkel belang bij. De bank laat Crawford als schade-expert alle items taxeren aan de hand van foto's. Crawford, ingehuurd door de verzekeraar van Rabobank, is er op uit het schadebedrag zo veel mogelijk te drukken door voor de dagwaarde te gaan. Ik kan daar maar een conclusie uit trekken: blijkbaar is de bank onderverzekerd.’’

‘Eigen schuld, dikke bult’, meent Jansen. ,,Dan moet de Rabobank maar op de blaren zitten en het gat tussen de dagwaarde en de vervangingswaarde uit eigen zak betalen.’’