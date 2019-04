Gedoe over vergunning Classic Cars & Aeroplanes; organisatie richt zich op 2020

Parkeerproblematiek

In goede banen

Hans Oortman van CC&A bevestigt dat laatste. ,,Er zijn wellicht wat misverstanden gegroeid over wie nu waar voor verantwoordelijk is. Er komt ook net even wat meer bijkijken voor een evenement op een vliegveld, dat snappen we allemaal. Toen het totaalplaatje duidelijk was, realiseerden we ons dat we wel heel veel mensen extra moeten inhuren om alles in goede banen te leiden. Daar is meer tijd voor nodig, dus richten we ons op het weekend van 20 en 21 juni 2020. Dan zal de organisatie in een geheel nieuw jasje gestoken zijn.‘’