Gedichtenroute breidt uit met 25 plekken, 'Het gaat goed met de poëzie in Roosendaal’

Stadsdichter Eric van Deelen nam het initiatief voor de route in het Roosendaalse jubileumjaar. Na een oproep stroomden de gedichten voor een nieuwe versie van het traject binnen.

,,Het gaat goed met de poëzie in Roosendaal. Ik ben echt verbaasd over het aantal inzendingen en de kwaliteit van de gedichten na mijn oproep. Er komen 25 nieuwe plekken bij, waaronder de televisietoren, Heerma State en De Stok. De spreiding over Roosendaal wordt veel beter. Ook buiten Roosendaal groeit de route. Uit de dorpen Moerstraten en Wouw zijn allebei twee mooie gedichten binnengekomen. Alleen Heerle zal van de dorpen nog ontbreken in de nieuwe route", vertelt Van Deelen.

Eric van Deelen heeft het druk in zijn derde en laatste jaar als stadsdichter. Hij moet de definitieve keuze uit de gedichten voor de route nog maken. Op sommige plaatsen als De Stok en Moerstraten zijn een paar gedichten ingestuurd. ,,Op de Wereld Poëziedag, donderdag 31 januari, krijgen de dichters in Parrotia op de Markt te horen welke gedichten in de route komen. De dichters mogen daarna het eigen gedicht voorlezen in het programma dat om 20.00 uur start. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. Tijdens het open podium na de pauze is het mogelijk om zelf ook een gedicht voor te dragen", zegt de stadsdichter.

Van Deelen verwacht dat de nieuwe folder van de gedichtenroute in juni klaar is. In de folder komt ook een aparte route met gedichten over de oorlog vanwege het 75ste bevrijdingsjaar van Roosendaal.

De zoektocht naar de nieuwe stadsdichter is inmiddels gestart. Geinteresseerden kunnen een brief met motivatie en dichtwerk mailen naar stadsdichter@bibliotheekvannu.nl. Een comité van oud-stadsdichters, literaire stichting De Witte Roos en bibliotheek selecteren daarna uit de inzendingen een stadsdichter en doen een voordracht aan de gemeente. Die moet het eens zijn met de voordracht en stelt de stadsdichter aan.