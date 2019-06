Gedeputeerde Van Merrienboer verhaalt op Aloysiusdag over zijn schooltijd in Oudenbosch

Ben Brans en Simone Dirven maken deel uit van het platform. Als Simone terug denkt aan haar jeugd aan de Markt dan is dat vooral de hoge muur in de achtertuin. Een muur die de wereld van de broeders van Saint Louis scheidde van de rest van het koepelstadje. ,,Als ik er al overheen wilde springen, werd ik door een broeder onmiddellijk terug gestuurd. Het was een gesloten gebied, waar de internaatkinderen speelden en plezier maakten maar waar wij niet thuis hoorden.‘’

Overlevering

Uit de jeugd van de Gedeputeerde

Onder de noemer ‘ontdek, beleef, proef, ervaar, luister en geniet’ komt het historisch hart van Oudenbosch zondag tot leven. Eerst in de Cuyperszaal onder de basiliek, waar Simone Dirven en burgemeester Jobke Vonk publiek welkom heten, waarna Erik van Merrienboer een lezing geeft. De Gedeputeerde van Noord-Brabant is bewust gekozen. Ben: ,,Van Merrienboer is geboren en getogen Gastelaar en ging hier naar het Thomas More College, waar hij nog les kreeg van sommige broeders. Hij zal ook vertellen van het uitgaan op de locatie waar we de lezing houden en toen Try gevestigd was. De lezing mag de eerste in een, hopelijk lange reeks, worden.‘’