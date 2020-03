Gebruikte de boer chemische middelen op trapveldje in Zegge?

Mary-Ann Heijnen beweert met eigen ogen te hebben gezien dat de grond van het trapveldje door de agrariër bespoten is. ,,Hij reed met een tractor met lange uiteinden sproeiend over het maïsveld, waar nu het speelveldje is. Dat is geen water, want dat haalt hij uit de sloot of grondwater, dus het kon wel eens een insecticide zijn.’’

Ernstige ziektes

Heijnen waarschuwde de gemeente. ,,Ik wilde weten of van tevoren een onafhankelijk bodemonderzoek was gedaan om te zien of de grond veilig is om te gaan voetballen. Kinderen pakken al gauw een bal op, komen met hun handen langs hun mond. Wie weet wat ze daarbij aan ernstige ziektes kunnen oplopen?’’

Op het trapveldje zijn inmiddels voetbalpalen geplaatst. Later komt er nog een hondenspeelveldje en een crossbaantje. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rucphen is de klacht van Heijnen serieus bekeken. Leidraad is voor de gemeente een bodemkwaliteitskaart. Uit die kaart valt op te maken dat het bewuste perceel duurzaam geschikt is voor elk bodemgebruik en aangeduid als schone, dus niet verontreinigde grond.

Oude kaarten

Dat antwoord neemt de bezorgdheid bij de Zegse vrouw niet weg. ,,Ik vrees dat die kaarten niets zeggen omdat er toch geen bodemonderzoek is gehouden. Die kaarten kunnen wel jaren oud zijn, terwijl die boer er jaarlijks zijn gewassen op verbouwd heeft.’’

De aanleg van een nieuw trapveldje kent een lange voorgeschiedenis. Vijf jaar geleden moest een speelweide in de A.M. de Jongstraat wijken voor woningbouw. Vorig jaar zomer was eindelijk de strook grond aan de Kapelstraat gereed. Totdat kort voor het overdrachtsmoment de boer toch weer maïs begon in te zaaien. Hij pacht de grond van de gemeente Rucphen.

Geen beren

In het najaar is de grond dan toch gereed gemaakt voor het speelterrein. Marco van Overveld, namens de dorpsraad kartrekker van het trapveldje, ziet nu geen beren op zijn weg. ,,Alles is goed afgestemd met de gemeente. Ondanks het mindere weer wordt er al best vaak gevoetbald. We plannen later nog wel een officieel moment.’’ Over de bezwaren van mevrouw Heijnen maakt hij zich niet al te druk. ,,Daar is de gemeente voor.‘’