Gebiedsplannen Halderberge na jaren eindelijk herzien

Dat gebeurde nadat de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening had afgewezen. Een bewoner van de Zegse Steenweg had daar bij de hoogste bestuursrechter om gevraagd, maar de Raad oordeelde dat er geen spoedeisend belang is om de plannen nog langer op te houden. Daarmee treedt het herziene bestemmingsplan onmiddellijk en volledig in werking.

Op een later moment zal de Raad van State een uitspraak doen over een aantal ingediende beroepschriften. Voor die plandelen waarop de beroepschriften betrekking hebben, is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk maar treedt wel in werking.

Wethouder Hans Wierikx is verheugd over de uitspraa: ,,Hiermee is een belangrijke stap gezet, na een grondig en langdurend proces. Voor iedereen in het buitengebied geldt nu één bestemmingsplan, met eenduidige regels. Niet langer worden aanvragen beoordeeld aan de hand van verschillende verouderde plannen. Aangehouden aanvragen voor het bouwen en gebruik van gronden bouwwerken kunnen worden afgehandeld.”