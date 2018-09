Gebabbel over de bal: podcast 'Kein Geloel' hoopt op prijs

Vanavond horen Thijs (23) en Freek (25) Verhulst uit Oudenbosch, Rob van Elewout (31) en Wesley van Oevelen (26) uit Rotterdam en Johan Brinkel (35) uit Zoetermeer in het Hilversumse Instituut voor Beeld en Geluid of Kein Geloel, hun kindje, de Online Radio Award voor beste podcast in de wacht sleept. ,,Gelukkig hoeven we niet in pak'', lacht de oudste Verhulst. ,,Dat past ons niet zo.''

Feyenoord

De makers kennen elkaar al jaren en hebben minstens één ding met elkaar gemeen: ze zijn alle vijf Feyenoordsupporter in hart en nieren. ,,We kennen elkaar uit het stadion en vormen een hechte vriendengroep'', zegt Freek Verhulst, die ook schrijft voor BN DeStem. ,,Na iedere wedstrijd voeren we talloze gesprekken over Feyenoord, over het spel.''

Twee jaar geleden ontstond het idee om iets met hun gebabbel over de bal te doen. ,,Johan dacht al langer: 'die gesprekken moeten we delen met een publiek', maar de rest zag dat niet zo. We zijn geen voetbalanalisten, geen experts, maar gewoon heel fanatieke supporters.''

Toch liet de rest zich overhalen en verzamelden de mannen zich in augustus 2016 in het tuinhuis van Brinkel om te praten over hun favoriete onderwerp: Feyenoord. De mannen namen het gesprek op, plaatsten het online en zagen tot hun verbazing dat hun eerste podcast duizenden keren werd beluisterd. Mede dankzij de jongste Verhulst, die niet aan de opgenomen gesprekken deelneemt, maar een grote kracht achter de schermen is. Zijn broer Freek denkt dat het succes onder andere te danken is aan het feit dat het een podcast 'door supporters, voor supporters' is.

Stemmen

Het gezelschap zet vandaag de 88ste aflevering online en vertrekt daarna naar Hilversum om te horen of het de Online Radio Award wint. Door talloze stemmen van het publiek hoort Kein Geloel bij de laatste vijf genomineerden. Een vakjury, bestaande uit onder anderen radiocoryfeeën Erik de Zwart en Adam Curry, bepaalt wie er wint. ,,Het is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar ik denk dat we wel een klein kansje maken'', zegt Van Elewout. ,,We zijn toch uniek, de eerste supporterspodcast van Nederland.''

Freek Verhulst is nog wat voorzichtig. ,,Maar dat er zoveel luisteraars de moeite hebben genomen om op ons te stemmen, is al winst op zich.''