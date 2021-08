Gé Bijvoet genomineerd voor Cultuurprijs Halderberge: ‘Pianospelen is zingen met je vingers’

Zijn werk als uitvoerend musicus is de basis van alles, zegt Gé Bijvoet. ,,Daar haal ik mijn inspiratie uit. Ik voel me het vrijst als ik kan improviseren. Het spelen is mijn voeding, ook voor mijn lessen aan het conservatorium van Utrecht. In het verlengde daarvan heb ik me ook ontwikkeld tot specialist in het opnemen, editen en masteren van akoestische muziek. Ik durf wel te stellen dat er niet veel mensen zijn die beter piano op kunnen nemen dan ik.’’



De Oekraïense pianiste Anna Fedorova verkoos bijvoorbeeld de opnames die hij maakte voor de in Bovendonk Hoeven opgenomen film ‘Klassiek zonder Publiek’ van de Stichting Cultuur Oudenbosch boven een opname in het Concertgebouworkest. ,,De kwaliteit van die opnames is ongekend, echt iets om Oudenbosch mee te promoten. Dat moet gezien worden.’’