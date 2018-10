Gaston Van Tichelt opnieuw zes jaar burgemeester in Essen

CD&V en sp.a zaten de voorbije twee legislaturen al in een coalitie in Essen, maar de verhoudingen na zondagavond lagen iets moeilijker vooral omdat N-VA/PLE met tien zetels tegenover negen voor CD&V de grootste was geworden. Al was het verschil in absolute stemmen wel een pak kleiner dan het zetelaantal deed vermoeden: amper twee. Twee op een totaal van 12.256 stemmen.

De voorbije dagen werd er druk onderhandeld, maar uiteindelijk viel gisterenavond de beslissing. CD&V en sp.a gaan opnieuw met elkaar in zee. De grootste partij belandt dus - opnieuw - in de oppositie. ,,We vinden het een beetje vreemd", zegt Dirk Smout van N-VA/PLE. ,,Sp.a had met zowel CD&V als N-VA/PLE een gesprek gevraagd. Dat met CD&V had blijkbaar eerder op de dag plaatsgevonden. Het gesprek met ons verliep nogal vreemd want het kwam al snel tot het punt dat de andere twee een akkoord hadden. Frustrerend ? Ja, want weer worden we als grote winnaar buiten spel gezet. Ach, voor ons is het duidelijk. Er was zondag al een akkoord maar er is een toneeltje opgevoerd. Is het zuur? Ja, ook al is de politiek ons beroep niet. We doen het voor de Essenaren. Het is een engagement. En al drie jaar gaan we vooruit, maar onze kiezers worden niet beloond. Wij hadden echt wel die sjerp willen afgeven om mee te besturen. Het is het leven zeker? Alweer?"

Verdeling

CD&V en sp.a gaan dus voor de derde keer met elkaar in zee. Sp.a zal twee schepenen leveren en CD&V de burgemeester en drie schepenen. ,,We hebben alles goed afgewogen en met beide partijen hebben we een gesprek gehad", zegt huidig schepen Helmut Jaspers (sp.a). ,,CD1V en wij kennen elkaar na twaalf jaar. We weten wat we aan elkaar hebben. En kijk naar onze scores; we gaan samen in stemmenaantal ook vooruit dus onlogisch is dit ook niet. De samenwerking met CD&V-Essen is een weloverwogen keuze. Pro's en contra's werden met elkaar vergeleken. Ook de volgende jaren gaan we voor een beleid waar we op kunnen wegen."

Verder doen