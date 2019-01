Gastelse vleeshouderij krijgt handen op elkaar voor een ‘beter leven'-boerderij

Om die certificering te bereiken dient Masseurs zijn bedrijf aan de Barlaqueseweg even buiten Oud Gastel ombouwen. Op het vleesveebedrijf worden runderen afgemest voor het lekkere vlees. Op stal staan stieren van het ras Belgisch Witblauw, verbeterd roodbont, blonde d’argentaine en het Franse ras Parthenaise. Om aan de eisen tegemoet te komen moet Masseurs een nieuwe, grotere vleesrunderstal realiseren. Daar komt een boerderijwinkel en een demonstratieruimte bij. Masseurs gaat ook rondleidingen geven. Hij demonstreert het klaarmaken van vleespaketten, zodat de consument ziet wat men eet maar ook dat zijn dieren het goed hebben. Het bedrijf krijg daarmee een educatieve functie passend in het landelijk agrarisch project ‘keten van Boer tot Bord’.

Waterpoort

De Gastelaar stapte met dat project naar de Waterpoort-academy om verdere stappen te maken. Waterpoort stimuleert initiatieven op het water en platteland door ondernemers, overheid en burgers met elkaar in contact te brengen. Het gaat om plannen in het gebied van de drie provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland rondom het Volkerak. De duurzame, dier- en milieuvriendelijke aanpak van Masseurs past volgens de vertegenwoordigers in het profiel. Na de uitbreiding is de rek er wel uit: extra vierkante meters of meer runderen zijn niet meer mogelijk.