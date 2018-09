Gastelse supermarkt uitgeroepen tot eerste dementievriendelijke winkel

OUD GASTEL - Toen steeds vaker oudere klanten met een Saver-pasje wilden betalen of alleen maar doosjes bonbons in het winkelmandje stapelden, ging Diana Frik-Broos nadenken. ,,Hoe kon ik mijn winkel ook voor dementerende mensen nog aantrekkelijk houden?'' Vrijdag werd Jumbo Broos in Oud Gastel uitgeroepen tot dementievriendelijke winkel.

De cijfers liegen er niet om. Van de 30.000 inwoners in Halderberge lijden 560 mensen aan dementie. ,,Door de vergrijzing groeit dat aantal tot wel duizend'', zegt Annelie van Ghert, belangenbehartiger alzheimer in de gemeente Halderberge. ,,Bijna de helft van die mensen is alleenstaand, heeft geen netwerk. Als ze al dagelijkse boodschappen in huis halen, is dat vaak een allegaartje.''

Wethouder Thomas Melisse, die vrijdag in de winkel de oorkonde kwam uitreiken, zie dat het signaleren van dementie niet vanzelfsprekend is. ,,Bij deze Jumbo is er goed over nagedacht. Het is de eerste supermarkt in Noord-Brabant met dit label. Complimenten namens de gemeenten.''

Zeventien medewerkers zijn getraind in begripvol omgaan met klanten die aan dementie lijden. Zo lopen ze bijvoorbeeld samen met de klant aan de hand van het boodschappenlijstje de winkel door op zoek naar de juiste boodschappen. Diana Frik heeft zelf geïnvesteerd in de training en het vrijmaken van personeel. ,,Hopelijk rolt het zich bij meerdere Jumbo's uit over de rest van het land.''

De erkenning voor de Gastelse supermarkt was tevens het begin van activiteiten, die gehouden worden in de Week van de Eenzaamheid. In Halderberge ligt de organisatie bij de kerngroep 'Naar 'n Hechte Gemeenschap'. Vanaf 28 september staan mensen uit de kerngroep bij scholen en supermarkten in de vijf dorpen van Halderberge om mensen te groeten met een 'groet-kaartje'. ,,Klein gebaar, maar grote impact bij mensne die zich eenzaam voelen'', legt Melisse uit.