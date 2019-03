Gastelse stalker krijgt meer straf dan geëist

video + update Compleet xtc-lab aangetrof­fen in Roosendaal­se woonwijk: van poeder tot pil, pal naast de speeltuin

18:38 ROOSENDAAL - In een schuur achter een woning in de Voorstraat in Roosendaal is dinsdagmiddag een xtc-lab aangetroffen. In dat gebouwtje - opmerkelijk genoeg pal naast een speeltuin - vond het complete productieproces voor de drug plaats: van grondstof tot pil.