Gastelse lindeboom op het laatste nippertje gered: verplaatst naar buitengebied

Horeca maakt zich met knikkende knieën op voor kerst: ‘We hebben alle reserverin­gen af moeten bellen’

Wordt het lunch of diner of, net als vorig jaar, alleen afhalen en bezorgen? Met dinsdag wéér een persconferentie voor de boeg, maken de restaurants in Roosendaal en omgeving zich met knikkende knieën op voor Kerstmis.

12 december