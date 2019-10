Gastelse kermis komt uit de lucht vallen

En ook nu komt het volksvermaak uit de lucht vallen. Kastelein Toine van Aalst van café 't Hart van Gastel is verrast. ,,Ineens was de Markt afgesloten. Een beetje afstemming zou prettig zijn. Ook voor de aantrekkelijkheid van de kermis zelf.‘’ Hij zegt dat de zomerkermis in augustus een paar jaar geleden al een zachte dood stierf. ,,En het wielercomité houdt ook niet langer voorjaarskermis tijdens de koers. Dus in Gastel wisten ze niet beter of de kermis gaat aan ons dorp voorbij.‘’

Hoe dan ook, drie dagen staan autoascooter, golfbaan, draaimolen en andere attracties op het marktplein ter vermaak. Bij de gemeente Halderberge is door een exploitant de vergunning aangevraagd en verleend. ,,Dat hebben we als zodanig ook in de gemeentemededelingen gemeld‘’, zegt een woordvoerder. Vaste data waarop de kermissen worden gehouden, bijvoorbeeld gekoppeld aan de patroonheilige van de kerk, bestaan niet meer. De kermis is zaterdag en zondag na de middag geopend. Van Aalst: ,,Had ik het geweten, dan hadden we in het café iets extra's kunnen doen.‘’