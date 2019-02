Gastelse Dorpskwis neemt plaats van Glazen Huis over

Het is bijna zes jaar geleden, maar in Oud Gastel wordt nog steeds gesproken over het zomerse weekeinde dat dorpsgenoten een Glazen Huisactie op touw zetten voor zwembad Blankershove. In drie dagen tijd werd liefst 68.000 euro ingezameld.

Plannen om het Glazen Huis nog eens over te doen, hadden de zes toenmalige bewoners alsmede de overkoepelende organsatie Gastels Belang eigenlijk nooit. Kastelein Ronnie Lazaroms was één van de zes. ,,We wisten bij voorbaat dat die eerste keer niet te overtreffen viel. Je ziet het nu ook landelijk. De formule van Glazen Huis is uitgewerkt. Tijd voor iets nieuws.‘’

Kwisboek

Bij Radio3 gingen de deejays wandelend door het land, in Gastel wordt het hele dorp betrokken bij de Dorpskwis. Lazaroms legt het uit. ,,Op vrijdagavond 13 september kunnen 100 teams de kwis spelen. Stipt om 18 uur haalt elke teamcaptain op een centrale plaats het kwisboek op. De teams kunnen overal in Gastel een basisplaats opzetten. Dat mag thuis, op een bedrijf, op school, in het café. In het boek staan 250 vragen en opdrachten. Elk team krijgt vijf uur de tijd om alle vragen op te lossen en opdrachten uit te voeren. Wederom stipt om 23 uur moet het kwisboek met usb-stick weer bij ons ingeleverd worden. Intussen is het hele dorp in rep en roer, want de opdrachten worden net als bij Wie Is De Mol op allerlei plaatsen uitgevoerd.‘’