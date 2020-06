Gastelse containertransporteur: ‘Jammer dat zo kortzichtig geredeneerd wordt over ons bedrijf’

OUD GASTEL - Zonder transport staat alles stil. De zeecontainers van het transportbedrijf KOV in Oud Gastel mogen dan als bron van ergernis ervaren worden, als schakel in de bevoorrading van bouw- en supermarkten zijn ze onmisbaar. Oprichter Koos Overdevest wil samen met zijn zonen Bart en Koen de kritiek op hun bedrijfsvoering weerleggen. ,,Zoals onze containers nu staan is een momentopname. We zijn nog lang niet ingericht.’’

Het idee dat containertransportbedrijven alleen thuis horen in zeehavens of enorme industriegebieden is achterhaald. Het in 1986 begonnen familiebedrijf uit Stompwijk is juist op een kleiner bedrijventerrein als Klaverweide in Oud Gastel gaan zitten om het aantal kilometers op de weg te reduceren.

Boerenzoon Overdevest zag meer toekomst in de transportwereld dan de landbouw. Door overnames is het wagenpark in 34 jaar tijd uitgegroeid van één truck tot 51 containervrachtwagens. Het eigen erf in Stompwijk werd ingeruild voor een bedrijventerrein in Nootdorp. Nadat de haven van Amsterdam aan waarde inboette, zocht KOV Transport in Brabant naar een geschikte locatie tussen Rotterdam en Antwerpen in. ,,Langs de snelweg zagen we Rewin-borden over bedrijfsgrond. Het resulteerde in 5000 vierkante meter op Korenweide in Oud Gastel. Het bouwblok van werkplaats is te groot, anders hadden we voldoende buitenruimte voor de containerservice en zouden we nu niet opnieuw hoeven te verhuizen.‘’

Die verhuizing is amper een kilometer oostwaarts. Klaverweide is volop in aanleg; dat verklaart meteen waarom Overdevest zijn containers de afgelopen tijd vooral tegen de provinciale weg aan stapelde. ,,Een terrein in wording. De Vaccaweg wordt nu aangelegd, onze kavel dient als tijdelijke doorgang voor de andere bedrijven om op de openbare weg te komen. Als de weg klaar is, beginnen wij met de bouw van ons kantoor. Is dat af en het terrein bestraat, dan komen de containers op de ingetekende plaatsen verder van de provinciale weg vandaan.‘’

Koos Overdevest vindt het jammer dat zo kortzichtig geredeneerd wordt over gebrek aan uitstraling van zijn bedrijf. ,,Na zoveel jaren in de transport weet ik wel hoe sommige mensen tegen ons aankijken. Op Korenweide deden we hetzelfde, alleen dat zag niemand. Bewust staan de containers ver van omwonenden aan de Neerstraat vandaan. Er was een grotere, goedkopere kavel beschikbaar. Hebben we niet gedaan, omdat ze dichterbij de woningen ligt.‘’