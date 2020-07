Gastels festival Sfeerpop legt voor 2020 het loodje: ‘zonder jou geen wij’

Link tussen cocaïnewas­se­rij­en Lepel­straat en Sint Willebrord, blijkt uit Spaans onderzoek

9 juli BREDA/SINT WILLEBRORD - De cocaïnewasserijen die in november in Sint Willebrord en in maart in Lepelstraat werden opgerold door de politie waren waarschijnlijk van dezelfde organisatie. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Breda.