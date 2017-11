Gastels duo figureert in 'Hendrik Groen-serie' op tv

De dorpendichter van Halderberge wist niet dat daar een aanbod voor een figurantenrol in de gelijknamige televisieserie uit voort zou komen. ,,Tot ze belden of ik een accordeonist kende en zelf mee wilde doen in een paar scènes.'' Voor de muzikant had ze meteen oud-prins Bert Mathijssen op het oog, al gaf die wel aan alleen in het weekeinde te kunnen. ,,Op een zondag moesten er opnames gemaakt worden, maar dan zouden we als patiënten in een ziekenhuis figureren.''

In Amsterdam werd een hele verdieping vrijgemaakt voor de opnames. André van Duin lag in een bed met de twee Gastelse patiënten tegenover hem. Omdat iedereen voor geheimhouding moest tekenen, kan Elly Schepers er niet al te veel over kwijt. ,,Ik loop een paar keer over de gang, maar ze hadden alleen mijn voeten nodig. Aan Bert werd gevraagd of hij kon hoesten. Dat moest wel tien keer over en iedere keer sloot André van Duin als Evert af met het zinnetje: 'die vent gaat zo de pijp uit'. De derde aflevering van de populaire serie is vanavond te zien op NPO1 om 22.20 uur. De aflevering met de ziekenhuisopnames is over twee weken te zien.