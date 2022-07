‘Gastels Beachweekend was top, met dank aan de nieuwe Markt’

COLUMN Hoe Roosendaal wel een Nieuwe Markt en Markt heeft, maar geen Oude Markt

Gelukkig hebben we nog veel trouwe lezers, die de krant (en de website) dagelijks spellen. Als ze een foutje in onze berichtgeving zien, krijgen we dat stante pede te horen. Terecht. Zo is er een meneer uit Roosendaal (naam en adres bij mij bekend) die altijd reageert als ik of een van mijn collega's het heeft over de Oude Markt van Roosendaal.

3 juli