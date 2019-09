Gastel veert weer op met Avondloop en finale Dorpskwis

Organisatie 't Veerke laat voor de avondloop de vaste datum in november los. Te koud en te nat vaak. De loop was toen gekoppeld aan de intocht van sinterklaas, maar in de avonduren zat het weer niet altijd mee. Toch wilde 't Veerke de formule niet kwijt en dus is gekozen voor de laatste zaterdag van september.

,,We wilden ook wat verder van de Obstacle Run vandaan zitten‘’, aldus Mickelle Janssen van 't Veerke. ,,Dat evenement verving vorig jaar de Pekkercross en trok bij de eerste keer meteen het maximale aantal deelnemers.‘’ Behalve een nieuwe datum onderging het loopevenement ook een nieuwe naam. Janssen: ,,Het was de Heerlijk Avondjeloop, maar voor de sint en piet komt 28 september een beetje vroeg.‘’

De formule is nog wel grotendeels hetzelfde. Zodra de zon onder is, begin rond 18.45 uur de avondloop. Kinderen van de groepen 1 en 2 bijten het spits af in het langs alle kanten verlichte dorp. Daarna volgt elk kwartier een nieuwe groep basisschoolleerlingen. Om 20.15 uur is het de beurt aan de recreanten en wedstrijdlopers. Zij hebben de keuze om 2, 4, 6 of 10 kilometer door Gastel te rennen. Janssen: ,,Daar zitten snelle atleten bij, maar de sfeer wordt gemaakt door alle lopers samen.‘’