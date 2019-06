Gastel boven bij de Triathlon: ‘Hier krijg je kippenvel van’

Hele stoeten trokken zo zaterdagmiddag op en neer tussen 't Veerhuis en de Vliet, om hun favorieten aan te moedigen tijdens de Verwer en Janssen Triathlon in Oud Gastel. ,,De opkomst is de hele dag al prachtig", glundert Corné Kriesels, voorzitter van ‘t Veerke. Met zo'n 1200 deelnemers heeft hij ook op dat vlak geen klagen. Op het Wim van den Broek-plantsoen, zoals de finishlocatie tegenover 't Veerhuis jaarlijks wordt gedoopt, is het gezellig druk in het stralende zonnetje. ,,Het weer is perfect, daar boffen we natuurlijk mee. Dit is genieten.”